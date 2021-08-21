Зеленський назвав знаковою подією візит Варфоломія в Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він прибув з візитом в Україну на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента .

Президент нагадав, що вже двічі за час своєї каденції був в гостях у Вселенського Патріарха, а Його Святість відвідує Україну втретє.

"І саме на 30-річчя незалежності України. І це знакова подія, тому що це відбувається в рік 30-річчя вашого обрання Вселенським Патріархом", - зазначив глава держави.

Зі свого боку Вселенський Патріарх Варфоломій подякував Президенту України за запрошення і зазначив, що щасливий бути на прекрасній гостинній українській землі, особливо тоді, коли Україна святкує 30-ту річницю Незалежності.

"Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату", - підкреслив Його Святість.

Під час розмови зі Вселенським Патріархом Зеленський зазначив, що Україна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій.

Глава держави подякував Його Святості за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та її незалежності. Також він подякував за постійні молитви за мир в Україні.

Співрозмовники обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основних прав і свобод людини, свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України.

Зеленський зазначив, що одним з факторів, який агресор застосовує проти України як гібридну зброю, є релігія.

Президент подякував Вселенському Патріарху за увагу і підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків в результаті російської агресії.

"Знаю, як тепло ви приймали їх у вашій резиденції на Фанарі в 2018 році. Високо ціную готовність провести зустріч з ними в межах вашого візиту", - сказав він.

Вселенський Патріарх зазначив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ від імені Матері-Церкви.

Під час зустрічі також були обговорені подальші кроки щодо тіснішої взаємодії України та Вселенського Патріархату.