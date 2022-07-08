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Зеленський описав ситуацію на всіх фронтах і назвав найскладнішій напрямок

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 12:45
Зеленський описав ситуацію на всіх фронтах і назвав найскладнішій напрямок Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На зараз ситуація на фронтах по всій Україні різна. Однак найскладніший напрямок зараз саме на Донбасі, де Росія не рахує ні своєї зброї, ні втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"На сході дуже складна ситуація для нас. В нас різна ситуація по всій державі, але найскладніша саме на Донбасі. У них (окупантів - ред.) більше артилерії, РСЗВ, жертв, але вони не рахують як не рахують техніку, так і не рахують втрати, а ми рахуємо перш за все наших людей, бо наш народ - наша зброя", - розповів Зеленський.

Він наголосив, щоб такої переваги в техніці, перш за все в артилерії у ворога не було, Україна звертається завжди до своїх партнерів за допомогою.

"Що стосується півдня, то там ситуація трохи легша, оскільки ми стримуємо її, а деяких випадках контратакуємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо говорити про Харківський напрямок, то там звільнений весь регіон, але тим не менш, там не просто, адже окупанти залишили там свої угруповування.

"Але в цілому треба стабілізувати ситуацію на сході", - підсумував президент.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, уздовж лінії фронту в Донецькій області тривають сильні обстріли, але Росія не домоглася значних успіхів, війська переформовуються після наступу минулого тижня.

Додамо, зараз ворог зосереджує всі свої сили взяття під контроль дороги Бахмут-Лисичанськ, а також намагається захопити Білогорівку.

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