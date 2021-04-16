Зеленський назвав три умови для досягнення миру на Донбасі

Для досягнення миру на Донбасі потрібно виконати три умови. Головне, щоб Російська Федерація теж їх виконувала.
Про це в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica заявив президент України Володимир Зеленський, переклад опубліковано на сайті президента.
За його словами, він став набагато жорсткішим після спроб припинити війну, яка забрала вже близько 14 000 життів.
"Але це від впевненості: можна встановити мир, можна повернути нормальне демократичне життя, можна не допустити погіршення ситуації в нашому регіоні і розширення війни. Що для цього потрібно? Реалістичність позицій, справедливість на переговорах і готовність виконувати ті зобов'язання, які беруться сторонами. Україна пропонує саме такий підхід. Головне, щоб Росія робила те ж", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна не віддасть Росії жодного сантиметра своєї землі, і важливо, щоб Москва це зрозуміла. Він також підкреслив, нова агресія Росії стане історичною поразкою для Кремля.
Він сподівається, що саме президент Франції Еммануель Макрон після сьогоднішньої зустрічі реанімує нормандський формат.