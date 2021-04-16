Зеленський: ми не дамо Росії жодного сантиметру нашої землі

"Мені здається, я знаю, чого він (президент Росії Волоодимир Путін - ред.) хоче, але я не хотів би його підштовхувати. Бо завжди є надія на один відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить. Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви повинні знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало. І це дуже важливо розуміти", - сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що росіяни не підуть на подальшу ескалацію. "Бо, як я вже казав, це буде програш для всіх. І історично насамперед для них. Бо ми - на своїй землі", - додав президент.