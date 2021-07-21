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Зеленський назвав теми, які планує обговорити з Байденом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом. Глава держави зазначив, що очікує "змістовну і плідну зустріч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Чекаю змістовну і плідну зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня", - написав у своєму Twitter Зеленський.

За його словами, під час зустрічі з Байденом він планує продовжити обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США. Серед них президент відзначив досягнення миру на Донбасі, повернення Криму, безпеку України, енергетики як безпечного виклику, економічного розвитку країни та підтримки реформ.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, пресслужба Білого дому назвала дату візиту президента України до США - 30 Серпня.

В Офісі президента перенесення дати візиту Зеленського до США назвали "робочою ситуацією".

Зазначимо, на початку червня Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

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