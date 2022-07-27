Зеленський назвав свої очікування від нового прем'єра Британії

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що рівень співпраці між Києвом і Лондоном не зміниться після виборів нового глави британського уряду.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава української держави заявив в інтерв'ю британському телеканалу Talk TV, фрагменти якого цитує The Times.
Президент підкреслив, що хотів би співпрацювати з новим прем'єром так само, як і головою британського уряду Борисом Джонсоном, який пішов у відставку.
"Необхідні такі ж тісні відносини Великої Британії з Україною. Я знаю, що ці два кандидати (в прем'єри - ред.) дуже поважні, і вони користуються підтримкою народу і суспільства Великї Британії. Ми знаємо про цю підтримку. Ми знаємо про позитивну силу цих лідерів", - підкреслив Зеленський.
За словами президента, він стурбований, що при новому лідері британського уряду рівень підтримки України може зменшитися.
"Чесно кажучи, мене це хвилює. Ми хотіли б мати хоча б той самий рівень підтримки... тому що мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень наданої британської підтримки. Британці були лідерами в такій підтримці", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у фінал виборів прем'єра Британії увійшли колишній міністр фінансів Ріші Сунак і чинний міністр закордонних справ Ліз Трасс.
Також ми писали, що, за інформацією The Times, Борис Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в прем'єрське крісло.
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