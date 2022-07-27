Зеленський назвав свої очікування від нового прем'єра Британії

Президент підкреслив, що хотів би співпрацювати з новим прем'єром так само, як і головою британського уряду Борисом Джонсоном, який пішов у відставку.

"Необхідні такі ж тісні відносини Великої Британії з Україною. Я знаю, що ці два кандидати (в прем'єри - ред.) дуже поважні, і вони користуються підтримкою народу і суспільства Великї Британії. Ми знаємо про цю підтримку. Ми знаємо про позитивну силу цих лідерів", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, він стурбований, що при новому лідері британського уряду рівень підтримки України може зменшитися.

"Чесно кажучи, мене це хвилює. Ми хотіли б мати хоча б той самий рівень підтримки... тому що мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень наданої британської підтримки. Британці були лідерами в такій підтримці", - зазначив він.