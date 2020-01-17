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У Кабміні допускають ліквідацію ДАБІ

Новини » Політика     17.01.2020 - 17:39
У Кабміні допускають ліквідацію ДАБІ
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Олексій Гончарук заявив, що уряд зробить все для стимулювання будівельної галузі

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд при необхідності ліквідує Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гончарука у Telegram.

За його словами, уряд зробить все для стимулювання будівельної галузі.

"Схематозов", зокрема в Державній архітектурно-будівельній інспекції, не буде. Це моя принципова позиція. Якщо потрібно буде, то ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, в якому вона зараз є", - написав Гончарук.

Також він додав, що тіньовий ринок посередницьких послуг при видачі ліцензій на будівництво оцінюється у майже 100 млн гривень в рік, при цьому за підсумками 2018 року майже половина заявок отримала відмову.

Крім того, Гончарук заявив, що цей рік стане роком програми "Велике будівництво", в рамках якої уряд буде працювати над дерегуляцією, відкритістю і наповнюваністю кадастрів, державними житловими програмами та доступною іпотекою.

Також Кабмін планує збільшити внесок будівельної галузі у ВВП з 2,5% до 6%, що відповідає середньоєвропейському рівню.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України скасував результати конкурсу на посаду голови ДАБІ та оголосив новий конкурс.

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