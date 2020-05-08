Зеленський назвав помилкою відкликання посла Грузії та виключив дзеркальні кроки

Президент України Володимир Зеленський вважає помилкою відкликання посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе через призначення Михайла Саакашвілі до Національної ради реформ. Про це він заявив в ході візиту до Луганської області.

Зеленський зазначив, що між Україною і Грузією зберігаються хороші відносини.

"Ми, незважаючи ні на що не будемо відкликати нашого посла до України, тому що відносини між нашими країнами триваліші ніж будь-яке керівництво... Мені здається, що це помилка грузинської сторони. Після консультацій всі сторони зрозуміють, що кадрова політика кожної держави стосується тільки цієї держави і громадян, які в ній живуть. Щоб нікого не ображати, я думаю, це наша політика. Пан Саакашвілі є громадянином України ... а я є президентом України, який призначив його", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що після призначення Саакашвілі грузинська сторона відкликала посла з Києва для консультацій. Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані підкреслив, що Україна призначила на посаду особу, що засуджена та розшукується в Грузії.

Вчора Саакашвілі увійшов до Національної ради реформ і очолив її виконавчий комітет.