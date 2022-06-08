Зеленський назвав велику помилку Росії

Росія від свого бажання стати монополістом на ринку зерна лише програє. Влада РФ думає виключно як політики, а не як менеджери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу на Yale CEO Summit.

"Це так не працює, це інший бізнес. Ти можеш заповнити замість україни той чи інший ринок з точки зору зерна. З Єгиптом, або з іншими державами, які є імпортерами нашої продукції. Але потім, коли все це розблокується, ми запропонуємо Єгипту інші ціни, вони будуть менші ніж ціни на зерно, яке є у Росії, і знов держава перейде до тих, де вигідно", - підкреслив голова української держави.

При цьому він додав, що такі дії з боку РФ є дуже великою помилкою, адже це призведе до харчового геноциду у багатьох країнах світу.