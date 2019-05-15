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Інститут Служби зовнішньої розвідки реорганізують в академію

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 22:10
Інститут Служби зовнішньої розвідки реорганізують в академію
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Кабмін реорганізує інститут СЗР для підготовки кваліфікованих кадрів

Кабінет міністрів схвалив реорганізацію інституту Служби зовнішньої розвідки України в академію. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді зазначають, що Академія зовнішньої розвідки України стане правонаступницею Інституту, відповідно, особи, які навчаються в інституті, продовжать навчання в реорганізованій структурі. У Кабміні наголошують, що необхідність створення академії продиктована відсутністю установ або вишів, які могли б здійснювати висококваліфіковану підготовку кадрів СЗР.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в березні президент України Петро Порошенко призначив Андрія Олексієнка новим керівником Служби зовнішньої розвідки замість Єгора Божка.

Крім того, в квітні він звільнив скандального першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Перед цим журналісти з'ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство й періодично відвідують окупований Крим. Пізніше з'ясувалося, що він не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду.

 

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