Зеленський призначив представника України при ОЧЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента .

"Призначити Генерального консула України в Стамбулі Недільського Романа Богдановича представником України при Організації Чорноморського економічного співробітництва за сумісництвом", - йдеться в указі №46/2022.

Зазначимо, що Роман Недільський з 2017 року по листопад 2021 року був заступником директора Департаменту консульської служби МЗС України. З листопада минулого року є генеральним консулом України в Стамбулі.

Додамо, що ОЧЕС була заснована в 1992 році в Стамбулі, а її метою є розвиток взаємовигідного економічного співробітництва і торгівлі в регіоні. В організацію входять Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.