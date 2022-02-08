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Зеленський призначив представника України при ОЧЕС

Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський призначив представника України при Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Ним став Роман Недільський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Призначити Генерального консула України в Стамбулі Недільського Романа Богдановича представником України при Організації Чорноморського економічного співробітництва за сумісництвом", - йдеться в указі №46/2022.

Зазначимо, що Роман Недільський з 2017 року по листопад 2021 року був заступником директора Департаменту консульської служби МЗС України. З листопада минулого року є генеральним консулом України в Стамбулі.

Додамо, що ОЧЕС була заснована в 1992 році в Стамбулі, а її метою є розвиток взаємовигідного економічного співробітництва і торгівлі в регіоні. В організацію входять Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Нагадаємо, Зеленський призначив Юрія Клименка спецпредставником України з придністровського врегулювання.

Крім того, раніше Зеленський звільнив Андрію дещицю з посади посла в Польщі і призначив на його місце Василя Зварича.

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Володимир Зеленський