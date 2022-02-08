ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський призначив спецпредставника з придністровського врегулювання

Новость на русском →
Вівторок 08 лютого 2022 15:46
Зеленський призначив спецпредставника з придністровського врегулювання Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський призначив спеціального представника України з придністровського врегулювання. Ним став Юрій Клименко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Призначити Клименка Юрія Аркадійовича Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання", - йдеться в указі.

Зазначимо, що Юрій Клименко працював у посольствах України в державах Бенілюкс і США. У 2005-2006 роках був генеральним консулом України в Салоніках (Греція), а з 2006 по 2010 роки - генконсулом України в Барселоні (Іспанія).

У 2011-2013 роках Клименко обіймав посаду першого заступника керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації президента України.

З 11 жовтня 2013 року до 6 квітня 2021 року був постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Андрію Дещицю з посади посла в Польщі і призначив на його місце Василя Зварича.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Приднестровье
NEWS
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка