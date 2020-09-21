Зеленський призначив посла в Швеції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив нового посла у Швеції. Ним став Андрій Плахотнюк.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у понеділок, 21 вересня.

"Призначити Плахотнюка Андрія Миколайовича надзвичайним повноважним послом України в Королівстві Швеція", - йдеться в указі №402/2020.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також призначив посла в Італії. Ним став Ярослав Мельник.

Крім того, 12 серпня президент підписав указ, яким призначив послом України в Мексиці Оксану Дромарецьку. Також Зеленський призначив посла на Кіпрі, яким став Руслан Німчинського.

Додамо, що 10 вересня Володимир Зеленський звільнив послів у Кореї та Ізраїлі. При цьому президент призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані. Ними стали Євген Корнійчук і Петро Врублевський.

Раніше повідомлялося, що посол України в Хорватії Василь Кирилич був призначений за сумісництвом послом в Боснії і Герцеговині. Відповідний указ був оприлюднений 28 липня.