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Зеленський призначив посла в Швеції

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив нового посла у Швеції. Ним став Андрій Плахотнюк.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у понеділок, 21 вересня.

"Призначити Плахотнюка Андрія Миколайовича надзвичайним повноважним послом України в Королівстві Швеція", - йдеться в указі №402/2020.

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Нагадаємо, сьогодні Зеленський також призначив посла в Італії. Ним став Ярослав Мельник.

Крім того, 12 серпня президент підписав указ, яким призначив послом України в Мексиці Оксану Дромарецьку. Також Зеленський призначив посла на Кіпрі, яким став Руслан Німчинського.

Додамо, що 10 вересня Володимир Зеленський звільнив послів у Кореї та Ізраїлі. При цьому президент призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані. Ними стали Євген Корнійчук і Петро Врублевський.

Раніше повідомлялося, що посол України в Хорватії Василь Кирилич був призначений за сумісництвом послом в Боснії і Герцеговині. Відповідний указ був оприлюднений 28 липня.

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