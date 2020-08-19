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Президент призначив уповноваженого Антимонопольного комітету

Київ, Середа 19 серпня 2020 13:12
Президент призначив уповноваженого Антимонопольного комітету
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Музиченко стала уповноваженим АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ). Ним стала Ольга Музиченко.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

В указі говориться "призначити Музиченко Ольгу Валеріївну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України".

До цього цю посаду займала Ольга Піщанська. Вона пробула на посаді місяць.

28 липня Музиченко подала декларацію кандидата на посаду першого заступника голови - держуповноваженого Антимонопольного комітету. Посада першого заступника голови АМКУ звільнилась після призначення Ольги Піщанської головою комітету у липні.

Музиченко вказала у своїй декларації у 2019 році основним місцем роботи - ТОВ "Компанія з управління активами "Система Плю". Тут вона за рік заробила 102 000 грн зарплати.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента, ним став Олег Татаров.

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