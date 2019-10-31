Зеленський призначив першого заступника начальника УДО

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Пискуна першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО). Про це йдеться в указі президента.

Крім того, Зеленський звільнив Олександра Іванчука з посади заступника начальника УДО і призначив на його місце Тараса Гребеннікова.

Нагадаємо, президент призначив Сергія Рудя начальником Управління державної охорони і звільнив його попередника Олексія Оцерклевича.

РБК-Україна писало, що 22 травня начальник Служби держохорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку, він був призначений указом п'ятого президента України Петра Порошенка.

Раніше Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України, який працював мером Луганська (1994-1997), головою Луганської ОДА (2005) і народним депутатом V скликання (2006-2007).

Крім того, президент вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів до персонального складу РНБО нового секретаря РНБО Олексія Данілова, голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступник голови СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.