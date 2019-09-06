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У Раді Європи закликали Україну активізувати зусилля по боротьбі з відмиванням грошей

Новини » Політика    06.09.2019 - 15:32
У Раді Європи закликали Україну активізувати зусилля по боротьбі з відмиванням грошей
Фото: Рада Європи (coe.int)

Україна не досягла достатнього прогресу з 2017 року

У Раді Європи заявили, що Україна не досягла достатнього прогресу в боротьбі з відмиванням грошей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт органу Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму (MONEYVAL).

Як повідомляється в звіті, Україна досягла обмеженого прогресу з моменту останнього звіту, який був представлений в грудні 2017 року. Також закликали Україну активізувати зусилля щодо подолання недоліків у боротьбі з відмиванням грошей, враховуючи законодавчі реформи.

У Раді Європи дали Україні рік, щоб представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив Дмитра Кулебу з посади представника України при Раді Європи. Відповідний указ був оприлюднений 4 вересня.

Також РБК-Україна повідомляло, що в березні країни Євросоюзу відхилили чорний список країн, пов'язаних з відмиванням грошей, які можуть становити небезпеку. Зокрема, в чорний список потрапили Афганістан, Пакистан, Іран, Ірак, Сирія, Лівія, Туніс, Ємен, Північна Корея, Багамські острови, Панама, Ефіопія, Гана і Нігерія.

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