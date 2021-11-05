Зеленський звільнив з СБУ начальника департаменту захисту державності
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника департаменту захисту національної державності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Зеленського.
"Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться в тексті президентського указу.
Причини звільнення Кукси з департаменту СБУ в указі не розголошуються.
Нагадаємо, Кукса отримав цю посаду в СБУ в середині січня 2021 року. Тоді указом президента він очолив департамент СБУ замість Анатолія Дублика.