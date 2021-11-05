ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Зеленський звільнив з СБУ начальника департаменту захисту державності

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 18:18
Зеленський звільнив з СБУ начальника департаменту захисту державності Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника департаменту захисту національної державності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Зеленського.

"Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться в тексті президентського указу.

Причини звільнення Кукси з департаменту СБУ в указі не розголошуються.

Нагадаємо, Кукса отримав цю посаду в СБУ в середині січня 2021 року. Тоді указом президента він очолив департамент СБУ замість Анатолія Дублика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Служба безпеки України
NEWS
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин