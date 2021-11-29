Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Зеленського.
"Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в тексті президентського указу.
Причини звільнення Руснака з департаменту СБУ в указі не розголошуються.
Олександр Руснак – генерал-майор СБУ. Начальником департаменту контррозвідки спецслужби його було призначено 11 вересня 2019 року.
Нагадаємо, на початку листопада Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Олександра Куксу.