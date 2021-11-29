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Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 20:58
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Зеленського.

"Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в тексті президентського указу.

Причини звільнення Руснака з департаменту СБУ в указі не розголошуються.

Олександр Руснак – генерал-майор СБУ. Начальником департаменту контррозвідки спецслужби його було призначено 11 вересня 2019 року.

Нагадаємо, на початку листопада Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Олександра Куксу.

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Володимир Зеленський Служба безпеки України
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