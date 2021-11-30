Зеленський призначив нового начальника контррозвідки СБУ
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський в рамках кадрових змін у Службі безпеки України призначив нового начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Ним став Олександр Поклад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в указі президента за №606/2021.
Водночас глава держави призначив начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ. Ним був призначений Ілля Вітюк.