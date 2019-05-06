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Порошенко призначив нового командувача ООС

Новини » Політика    06.05.2019 - 16:32
Порошенко призначив нового командувача ООС
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

До цього глава держави звільнив Наєва

Чинний президент Петро Порошенко призначив нового командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це він сказав у рамках свого візиту на Донбас, повідомляє РБК-Україна.

Порошенко призначив нового командувача ООС

За словами Порошенка, він підтримав відповідну пропозицію Міністерства оборони.

Порошенко призначив нового командувача ООС

"Шановні пані і панове, хочу проінформувати вас, що за пропозицією міністра оборони України Степана Полторака та начальника Генштабу Віктора Муженко було прийнято рішення про проведення ротації керівництва операції Об'єднаних сил. Тому, я прийняв рішення підтримати пропозицію Міністерства оборони і призначити на посаду командувача об'єднаних сил Олександра Сірського", - сказав Порошенко.

Президент підкреслив, що Сірський успішно пройшов усі командні посади від командира взводу до заступника начальника Генштабу (посада, яку він зараз займає, - ред.), брав активну участь в АТО, очолював АТО в найскладніші моменти нашої історії.

Порошенко призначив нового командувача ООС

"Я твердо переконаний, що його рівень підготовки дозволить успішно виконати поставлені завдання. Я вітаю вас з відповідальною посадою, наказую вам вміло застосувати весь ваш досвід в ім'я українського народу", - сказав Порошенко звертаючись до Сірського.

Нагадаємо, Порошенко звільнив Сергія Наєва з посади командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Відзначимо, Наєв очолив операцію Об'єднаних сил у березні минулого року після переформатування антитерористичної операції. Так, до переходу на новий формат вдалися з метою реформи управління військовою структурою.

Як писало РБК-Україна, президент Петро Порошенко в ході свого візиту на Донбас повідомив, що з початку агресії Російської Федерації на Донбасі загинули 2973 військовослужбовців з усіх силових відомств.

Порошенко звільнив Наєва з посади командувача ООС Порошенко назвав число загиблих на Донбасі силовиків
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