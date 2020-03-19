Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі президента.

В указі говориться "призначити Труша Володимира Любомировича головою Тернопільської обласної державної адміністрації".

Біографія Володимира Труша

Володимир Труш народився 12 квітня 1980 року в селі Лучинці, Рогатинський район, Івано-Франківська область. Середню освіту здобував у одній з місцевих шкіл. Після її закінчення в 1997 році вступив до Національного університету "Львівська політехніка". У 2002 році закінчив ВНЗ і почав трудову діяльність.

З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року - голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Український президент вже зустрівся з Трушем і наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів у Тернопільській області.

Відзначимо, вчора Кабінет міністрів погодив його кандидатуру. 19 березня президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Він сам подав заяву про відставку.

Сопель подав у відставку після протестів через евакуацію українців з китайського міста Ухань.