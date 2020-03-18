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Кабмін погодив призначення Труша головою Тернопільської ОДА

Новини » Політика     18.03.2020 - 13:57
Кабмін погодив призначення Труша головою Тернопільської ОДА
Фото: Володимир Труш (rohatyn.if.gov.ua)

Володимир Труш працював з Денисом Шмигалем

Кабінет міністрів України погодив призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша. Про це повідомляє депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Раніше Труш займав посаду глави Рогатинської районної держадміністрації.

"Главою Тернопільської обласної державної адміністрації призначено Володимира Труш, який працював зі Шмигалем в Івано-Франківській області главою Рогатинської РДА", - написав парламентарій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Зокрема, Сопель сам подав заяву про відставку. В указі йдеться "звільнити сопел Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Як писало РБК-Україна, Зеленський прийняв відставку Сопеля ще 22 лютого, однак офіційний указ з'явився тільки зараз.

Тоді голова Тернопільської ОДА подав заяву після протестів через евакуації українців з китайського міста Ухань.

Підкреслимо також, заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що Рада планує звернутися до правоохоронних органів для оцінки дій місцевих чиновників, які забороняли допускати в аеропорти літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземними громадянами.

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