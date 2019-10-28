Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Указами від 28 жовтня Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна, який раніше написав заяву про відставку. На його місце призначений бізнесмен Олексій Чернишов.

Фото: Олексій Чернишов і Володимир Зеленський (president.gov.ua)



Біографія Чернишова

Чернишов народився в Харкові, в 1999 році закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" за спеціальністю "Економіка підприємства". У 2002 році закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

У 1998 році Чернишов будував кар'єру в інноваційній IT галузі - в компанії Telesens - яка розробляла програмні продукти для телекомунікаційного бізнесу як дочірня структура німецького Telesens AG. У 2002 році разом з партнерами викупив українську частину групи, яка стала самостійною компанією.

На початку 2000-х реалізував кілька успішних проектів з нерухомістю в Харкові, після чого почав співпрацю з Концерном АВЕК. У 2004 приходить в компанію на позицію віце-президента з розвитку, з листопада 2005-го - президент Концерну. З 2008 по 2013 - голова наглядової ради Концерну та групи АВЕК.

У 2012 році заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, основним завданням якої стало розвиток масштабних проектів комерційної нерухомості. У 2014 році Чернишов заснував інвестиційну компанію VI2 Partners, яка в 2017 році придбала частку акцій мережі супермаркетів "Фуршет" у французького оператора Auchan Group. Сума угоди не розголошується.

Нагадаємо, вже колишній голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку 20 жовтня. Це сталося лише через 100 днів після призначення на цю посаду. До цієї заяви повідомлялося про конфлікти з частиною нардепів від правлячої партії "Слуга народу". Зокрема, його звинувачували в корупції і зв'язках з одіозними чиновниками.

У той же день Кабінет міністрів провів засідання, за підсумками якого стало ясно, що Київську ОДА замість очолить харківський бізнесмен Олексій Чернишов. Чернишов є засновником інвестиційної компанії VI2 Partners, яка в 2017 році придбала частку акцій мережі супермаркетів "Фуршет" у французького оператора Auchan Group. Сума угоди не розголошувалася.