Парламент може відправити у відставку половину членів Нацради

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відставка може відбутися у випадку визнання роботи відомства незадовільною

У випадку визнання роботи Національної ради з питань телебачення і радіомовлення незадовільною половину її складу парламент може відправити у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про Нацраду.

Зокрема, документом передбачається, що за результатами розгляду звіту Національної ради Верховна рада України як суб’єкт призначення може прийняти рішення про незадовільну оцінку діяльності члена (членів) відомства з частини складу Нацради, призначеної парламентом, "що має наслідком дострокове припинення повноважень члена (членів) Національної ради з цієї частини складу Національної ради".

Відзначимо, згідно з законом, Нацрада складається з восьми осіб. З них чотири члени призначаються ВР і чотири члени - президентом України.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раду вчора внесли звіт про роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік.

Нагадаємо, на початку квітня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту визнати роботу Нацради з питань телебачення і радіомовлення у 2019 році незадовільною.

Зокрема, у висновку комітету зазначалося, що за звітний період мали місце "факти самоусунення Національної ради від виконання наглядових повноважень і контрольних функцій".