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Зеленський призначив нового члена Нацради

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Володимир Зеленський призначив Олену Ніцко членом Нацради

Президент України Володимир Зеленський призначив Олену Ніцко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у середу, 15 квітня.

"Призначити Ніцко Олену Анатоліївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в указі №147/2020.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів до складу Нацради Юрія Зіневича і Валентина Коваля. Укази про їх призначення були оприлюднені 5 березня.

Крім того, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді визнати роботу Нацради з питань телебачення і радіомовлення у 2019 році незадовільною.

Додамо, що 27 грудня минулого року у Верховній раді зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. В законі про ЗМІ планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України. Більша частина норм так званого закону про дезінформації буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деокупувати українські території.

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