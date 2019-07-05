Президент призначив начальника Головного слідчого управління СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Богдана Тиводара начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Указ датований 4 липня.

Також Зеленський прийняв рішення призначити Анатолія Дублика і Олександра Карпенка заступниками керівника СБУ, а до цього Руслана Баранецького першим заступником голови Служби безпеки.

Раніше Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова та головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Зазначимо, заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявляв, що кадрові рішення президента відносно працівників Служби безпеки були прийняті у зв’язку з ймовірними незаконними діями цих осіб в період виборчої кампанії.