У Полтавській області блокували канал торгівлі людьми

Фото: проведення обшуків (npu.gov.ua)

Незаконною діяльність займалися двоє жителів області

У Полтавській області правоохоронці викрили та блокували канал торгівлі людьми для трудової експлуатації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

За даними поліції, нелегальну діяльність вели 33-річний чоловік та 57-річна жінка - мешканці міста Горішні Плавні. Зловмисники силою утримували людей в одному з приватних будинків міста. Спільники через соцмережі та особисті контакти шукали жертв серед осіб у складних життєвих обставинах.

"За відмову від виконання роботи до завербованих "працівників" застосовували фізичне і психологічне насильство. В одному із випадків чоловіка змушували працювати, утримуючи на металевому ланцюзі", - розповіли в поліції.

Зазначається, що правоохоронці почали розслідування у кримінальних провадженнях, відкритими за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) та ч. 2 ст. 149 (вербування та передача людей з метою трудової експлуатації). Фігурантів справи затримали, їм вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання обрання запобіжних заходів.

"Під час санкціонованих судом обшуків поліція вилучила мобільні телефони, гроші та ряд документів, серед яких трудові книжки та паспорти різних громадян", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці блокували нелегальний канал переправлення новонароджених дітей за кордон під виглядом сурогатного материнства. До незаконної діяльності може бути причетна одна зі столичних приватних клінік.