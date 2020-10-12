Зеленський призначив держуповноваженого АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив Богдана Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету України. Відповідний указ був підписаний 12 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
"Призначити Горобця Богдана Вадимовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.
Відзначимо, що раніше Зеленський призначив Ольгу Музиченко першим заступником глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.
Нагадаємо, 19 серпня Зеленський призначив Музиченко державним уповноваженим АМКУ.
Крім того, в кінці липня президент провів кадрові зміни в Антимонопольному комітеті України. Тоді він звільнив заступника голови АМКУ і ще одного перепризначив.
Додамо, що 16 липня Верховна рада призначила Ольгу Пищанську головою АМКУ.
Раніше ВР звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.