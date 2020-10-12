Зеленський призначив держуповноваженого АМКУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський призначив Богдана Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету України. Відповідний указ був підписаний 12 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Призначити Горобця Богдана Вадимовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.

Відзначимо, що раніше Зеленський призначив Ольгу Музиченко першим заступником глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Нагадаємо, 19 серпня Зеленський призначив Музиченко державним уповноваженим АМКУ.

Крім того, в кінці липня президент провів кадрові зміни в Антимонопольному комітеті України. Тоді він звільнив заступника голови АМКУ і ще одного перепризначив.

Додамо, що 16 липня Верховна рада призначила Ольгу Пищанську головою АМКУ.

Раніше ВР звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.