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Зеленський призначив держуповноваженого АМКУ

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 22:04
Зеленський призначив держуповноваженого АМКУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський призначив Богдана Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету України. Відповідний указ був підписаний 12 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Призначити Горобця Богдана Вадимовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.

Відзначимо, що раніше Зеленський призначив Ольгу Музиченко першим заступником глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Нагадаємо, 19 серпня Зеленський призначив Музиченко державним уповноваженим АМКУ.

Крім того, в кінці липня президент провів кадрові зміни в Антимонопольному комітеті України. Тоді він звільнив заступника голови АМКУ і ще одного перепризначив.

Додамо, що 16 липня Верховна рада призначила Ольгу Пищанську головою АМКУ.

Раніше ВР звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.

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