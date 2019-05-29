Зеленський призначив очільника Служби безпеки президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Донця главою Служби безпеки президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Так, відповідно до указу №337/2019 від 29 травня новим заступником начальника Управління державної охорони (УДО) та главою Служби безпеки президента став Максим Донець.

Крім того, указом №336/2019 президент призначив Вячеслава Штучного першим заступником очільника Управління державної охорони України. Штучний був директором Інституту Управління державної охорони України КНУ ім. Тараса Шевченка.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський видав указ про призначення підполковника Олексія Оцерклевича начальником Управління державної охорони. Оцерклевич був учасником бойових дій на сході України. Президент отримав рекомендації стосовно кандидатури Оцерклевича від нинішніх офіцерів, а також ветеранів, волонтерів та журналістів.

Також Зеленський указом №333/2019 звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони. Гелетей займав посаду начальника УДО з 15 жовтня 2014 року. До цього, з 3 липня 2014 року, обіймав посаду міністра оборони України.

Як писало РБК-Україна, Гелетей написав рапорт про відставку заявивши, що йдучи з посади керівника Управління державної охорони України буде продовжувати службу державі, народу та закону.

Додамо, 3 травня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президента Юрія Федорова. Федоров займав цю посаду з червня 2014 року.