Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Новим начальником УДО став ветеран війни підполковник Олексій Оцерклевич

Президент України Володимир Зеленський призначив підполковника Олексія Оцерклевича начальником Управління державної охорони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

Повідомляється, що президент отримав рекомендації стосовно кандидатури Оцерклевича від нинішніх офіцерів, а також ветеранів, волонтерів та журналістів.

"Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли до війська у 2014-му та яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати та повертати до активної служби", - заявив Зеленський.

Президент вважає, що Оцерклевич зможе гідно справитись зі своїми обов’язками.

"Олексій "Купол" Оцерклевич став відомим завдяки військовій хитрості, яка дозволила провести без жодного пострілу ротацію наших військових і добровольців у ДАПі – просто на очах у ватажка російських найманців Мотороли... За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм Олексій Оцерклевич був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня", - повідомили на сайті президента України.

Також Зеленський указом №333/2019 звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони.

"Звільнити ГЕЛЕТЕЯ Валерія Вікторовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться в указі президента України.

Відмітимо, що Валерій Гелетей займав посаду начальника УДО з 15 жовтня 2014 року. До цього, з 3 липня 2014 року, обіймав посаду міністра оборони України.

Нагадаємо, що начальник Служби держохорони Гелетей подав у відставку. Начальник Служби держохорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку заявивши, що йдучи з посади керівника Управління державної охорони України буде продовжувати службу державі, народу та закону.