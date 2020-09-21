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Зеленський призначив заступницю голови Держуправління справами. Раніше вона працювала в ДАІ

Київ , Понеділок 21 вересня 2020 17:59
Зеленський призначив заступницю голови Держуправління справами. Раніше вона працювала в ДАІ
Фото: Марія Стоцька (dumskaya.net)
Автор: Максим Зайченко

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню начальника ДАІ в Одеській області (2005-2006) Марію Стоцьку заступником керівника Державного управління справами. Вона отримала відповідні повноваження на період дії карантину.

Про це свідчить указ, опублікований на сайті президента.

"Призначити Стоцьку Марію Миколаївну заступником керівника Державного управління справами з 21 вересня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину", - йдеться в указі.

Стоцька має звання генерал-майора. У 2005-2006 роках вона керувала одеським обласним управлінням ДАІ. Після цього була регіональним представником екс-міністра внутрішніх справ Василя Цушка.

Вона також була на посаді віце-мера Одеси з квітня 2013 року по лютий 2014 року.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив нового посла України в Італії. Ним став Ярослав Мельник.

Також РБК-Україна писало, що 10 вересня Володимир Зеленський провів кадрові зміни в посольствах Кореї, Ізраїлю та Казахстану.

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