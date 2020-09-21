Зеленский назначил экс-начальницу ГАИ заместителем руководителя Госуправления делами

Фото: Мария Стоцкая (dumskaya.net)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую начальницу ГАИ в Одесской области (2005-2006) Марию Стоцкую заместителем руководителя Государственного управления делами. Она получила соответствующие полномочия на период действия карантина.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте президента.

"Назначить Стоцкую Марию Николаевну заместителем руководителя Государственного управления делами с 21 сентября 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина", - говорится в указе.

Стоцкая имеет звание генерал-майора. В 2005-2006 годах она руководила одесским областным управлением ГАИ. После этого была региональным представителем министра внутренних дел Василия Цушко.

Она также была на должности вице-мэра Одессы с апреля 2013 по февраль 2014 года.

Напомним, ранее Зеленский назначил нового посла Украины в Италии. Им стал Ярослав Мельник.

Также РБК-Украина писало, что 10 сентября Владимир Зеленский провел кадровые изменения в посольствах Кореи, Израиля и Казахстана.