Зеленський про призначення Татарова: не всі посадовці часів Януковича є старою владою

Президент Володимир Зеленський вважає, що для того, щоб змінити Україну найголовніше - це моральна сторона. Він прокоментував призначення нового заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який був посадовцем за часів президентства Віктора Януковича.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, важливо, щоб людина була чесна.

"Це не є справедливо, всіх людей, які очолювали ту чи іншу гілку влади часів Януковича вважати старою владою. Для мене всі, хто був при владі при Порошенку - теж стара влада", - заявив він.

Зазначимо, декілька днів тому президент підписав указ про призначення Татарова новим заступником Андрія Єрмака. Він буде відповідати за правоохоронний напрямок.

З 2011 до 2014 року він був заступником начальника Головного слідчого управління МВС. Під час Революції Гідності він різко висловлювався на адресу активістів.

Раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор Святослав Піскун був призначений радником Ірини Венедіктової на громадських засадах.