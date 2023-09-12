ua en ru
Вт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский в ближайшие дни встретится с Нетаньяху в Нью-Йорке

Вторник 12 сентября 2023 22:00
UA EN RU
Зеленский в ближайшие дни встретится с Нетаньяху в Нью-Йорке Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Twitter написал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

" Встреча премьера Израиля и президента Украины состоится в Нью-Йорке в ближайшие несколько дней во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН", - написал дипломат .

Следует заметить, что Зеленский недавно провел телефонный разговор с Нетаньяху. Они обсудили пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии российскому вторжению.

Отношения Украины с Израилем

С начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины Израиль заявил о своем нейтралитете. В то же время страна помогает нам в гуманитарных вопросах, хотя отказывается предоставлять оружие и оборонное вооружение, в частности системы ПВО.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Нетаньяху Израиль Война России против Украины
NEWS
Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября
Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ