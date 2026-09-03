Зеленский намекнул на возмездие генералу, командовавшему обстрелом "Охматдета"
Украина найдет каждого военного преступника, атаковавшего ракетами и дронами мирное население. Тем более, если речь идет о покушении на жизнь детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский намекнул на отплату
Президент завуалированно заявил, что Украина достала российского генерала, командовавшего ударом по "Охматдету" в Киеве 8 июля 2024 года.
"Где бы ни скрывались российские преступники, их найдут, и сегодня есть очередное подтверждение этого факта - подтверждение на территории Саратовского региона", - сказал он.
Больше никаких подробностей Зеленский не сообщил.
Покушение на Варпаховича
Ранее РБК-Украина писало, что в Саратовской области РФ неизвестный на мотоцикле дважды выстрелил в российского генерал-майора Николая Варпаховича. Военный получил ранения лица и тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данным СБУ, именно он приказал нанести удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, а также причастен к другим военным преступлениям.
Также сообщалось, что 31 августа 2026 года СБУ и Офис генерального прокурора заочно сообщили Варпаховичу о подозрении в причастности к ракетному удару по детской больнице "Охматдет".
Согласно официальным данным, в результате ракетного удара по детской больнице погибли два человека - молодой врач и дедушка одной из маленьких пациенток.
Кроме того, умер мальчик, на момент удара по "Охматдету" находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. После обстрела он был транспортирован в одну из больниц Киева.