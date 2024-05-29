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Зеленский на следующей неделе посетит Францию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июня, отправится с рабочим визитом во Францию.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.

Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Международная церемония пройдет в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.

"У меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию на День Д на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что еще мы собираемся сделать для поддержки Украины", - заявил Макрон.

Ожидается, что на международной церемонии в Нормандии 6 июня будут присутствовать главы многих государств.

Россия получила приглашение принять участие в памятных мероприятиях, чтобы почтить важность самоотверженности и жертв советских народов во время Второй мировой войны. Однако российский диктатор Владимир Путин не был приглашен на мероприятие в связи с наступлением российских войск в Украине.

Военная помощь Франции

Франция стала одной из семи стран НАТО, которые присоединились к немецкой инициативе по поставкам Украине техники и ракет для систем противовоздушной обороны.

Это важный шаг, демонстрирующий растущую решимость Запада помочь Украине защититься от российской агрессии.

Помимо поставок ПВО, во французском парламенте также звучат призывы к снятию запрета на использование украинскими войсками оружия французского производства для нанесения ударов по территории России.

Стоит отметить, что Франция уже является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.

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ФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон