Зеленский на следующей неделе посетит Францию

Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Международная церемония пройдет в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.

"У меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию на День Д на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что еще мы собираемся сделать для поддержки Украины", - заявил Макрон.

Ожидается, что на международной церемонии в Нормандии 6 июня будут присутствовать главы многих государств.

Россия получила приглашение принять участие в памятных мероприятиях, чтобы почтить важность самоотверженности и жертв советских народов во время Второй мировой войны. Однако российский диктатор Владимир Путин не был приглашен на мероприятие в связи с наступлением российских войск в Украине.