Зеленский: наша мечта - получить гарантии и закончить войну в 2025 году

"Путин хочет и всегда хотел уничтожить нас полностью. Это факт. Это его мечта. И не надо верить в другие сказки", - сказал Зеленский.

Поэтому, по его словам, Украине нужны такие гарантии безопасности, которые не дадут возможности российскому диктатору снова прийти с войной.

"Это наша мечта в этом году получить гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все", - подчеркнул президент.