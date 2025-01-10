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Зеленский: наша мечта - получить гарантии и закончить войну в 2025 году

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мечта Украины - получить гарантии безопасности и закончить войну с Россией в 2025 году. Будет делаться все необходимое, чтобы воплотить ее в реальность.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

"Путин хочет и всегда хотел уничтожить нас полностью. Это факт. Это его мечта. И не надо верить в другие сказки", - сказал Зеленский.

Поэтому, по его словам, Украине нужны такие гарантии безопасности, которые не дадут возможности российскому диктатору снова прийти с войной.

"Это наша мечта в этом году получить гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все", - подчеркнул президент.

 

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина делает все возможное для того, чтобы закончить войну в этом году. Прекращение войны является общей целью Украины и ее партнеров, а не России.

Также руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов анонсировал большое количество "хороших событий" в 2025 году. По его словам, этот год будет лучше 2024-го.

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