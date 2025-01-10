Зеленський: наша мрія - отримати гарантії та закінчити війну у 2025 році

"Путін хоче і завжди хотів знищити нас повністю. Це факт. Це його мрія. І не треба вірити в інші казки", - сказав Зеленський.

Тому, за його словами, Україні потрібні такі гарантії безпеки, які не дадуть можливості російському диктатору знову прийти з війною.

"Це наша мрія цього року отримати гарантії та цього року закінчити війну. Ми будемо робити для цього все", - наголосив президент.