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Зеленський: наша мрія - отримати гарантії та закінчити війну у 2025 році

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Мрія України - отримати гарантії безпеки та закінчити війну з Росією у 2025 році. Робитиметься все необхідне, щоб втілити її в реальність.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.

"Путін хоче і завжди хотів знищити нас повністю. Це факт. Це його мрія. І не треба вірити в інші казки", - сказав Зеленський.

Тому, за його словами, Україні потрібні такі гарантії безпеки, які не дадуть можливості російському диктатору знову прийти з війною.

"Це наша мрія цього року отримати гарантії та цього року закінчити війну. Ми будемо робити для цього все", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна робить все можливе для того, щоб закінчити війну у цьому році. Припинення війни є спільною метою України та її партнерів, а не Росії.

Також керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов анонсував велику кількість "гарних подій" у 2025 році. За його словами, цей рік буде кращим за 2024-й.

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