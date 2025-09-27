Зеленский: у нас с Трампом есть понимание, какой может быть прогресс на поле боя

Между командами США и Украины есть понимание относительно того, что реально происходит на поле боя и какой может быть прогресс.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с журналистами.
Глава государства проинформировал, что Украина провела несколько дней на Генассамблее ООН, и как результат, есть важные политические изменения и практические шаги для нашего государства.
"Мы вернули полностью фокус. Главный вопрос - это Украина. Безусловно, вопросом на Генассамблее актуальным является Газа также. Очень важно, что Украина является вопросом для всех лидеров. Все не только вспоминают, все очень хотели различных форматов, различных встреч", - рассказал президент.
Зеленский отметил, Украина провела большое количество встреч, и была очень хорошая встреча с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы имеем понимание между нашими командами, что реально происходит на поле боя, и какой может быть прогресс", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, есть позитив от экономического соглашения, которое называют Mineral Deal. Также заработал фонд и была большая встреча с представителями американского бизнеса, которые через фонд хотят инвестировать в Украину.
"И это будет. Далее это переходит на уровень Кабинета министров. Мы договорились, практические все встречи проведет уже премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в октябре в Америке", - уточнил Зеленский.
Также президент рассказал, что была договоренность о покупке оружия у США через различные программы. В частности, все технические встречи, начиная уже с конца сентября и начала октября, проведет украинская делегация в США.
"Главные вещи мы проговорили, с президентом согласовали. Теперь переходим к практическому воплощению. Мы также будем работать в энергетическом направлении. Вопрос не только защиты, вопрос кем может и кем будет в будущем, верим, что в ближайшем будущем Украина между США и Европой", - добавил глава государства.
Кроме большого соглашения по оружию, которое имеет рабочее название "Мегадил" относительно покупки оружия США, стороны проговорили "Дрондил" и технические команды начинают работать над этим соглашением.
"Это наши дроны, которые будут покупать напрямую США. Безусловно, мы проговорили и дипломатические шаги относительно возможного завершения войны", - резюмировал Владимир Зеленский.
Напомним, после встречи с Зеленским Трамп написал в соцсетях пост, в котором заявил, что Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность при поддержке ЕС и потом пойти еще дальше.
"Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в такой позиции, чтобы бороться и отвоевать всю Украину в ее первоначальных границах", - написал Трамп.