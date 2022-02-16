Зеленський: нас не лякають прогнози, готові захищатися незалежно від дати

"Нас не лякають ніякі прогнози, нас не лякають ніякі люди і вороги, нас не лякають будь-які дати, тому що ми будемо себе захищати і 16 лютого, і 17-го, і березень, і квітень, і вересень, і грудень", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що день та місяць нападу на Україну неважливі. За його словами, сьогодні 2022 рік, а не 2014-й, і це важлива різниця.

"Війна йде 8 років, ми стали в стільки ж разів міцнішими", - додав Зеленський.