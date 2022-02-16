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Зеленський: нас не лякають прогнози, готові захищатися незалежно від дати

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до військових у Маріуполі заявив, що країна готова захищатися від вторгнення Росії незалежно від дати. Глава держави підкреслив, що останні 8 років українці стали ще міцнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію звернення Зеленського.

"Нас не лякають ніякі прогнози, нас не лякають ніякі люди і вороги, нас не лякають будь-які дати, тому що ми будемо себе захищати і 16 лютого, і 17-го, і березень, і квітень, і вересень, і грудень", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що день та місяць нападу на Україну неважливі. За його словами, сьогодні 2022 рік, а не 2014-й, і це важлива різниця.

"Війна йде 8 років, ми стали в стільки ж разів міцнішими", - додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора в Міноборони РФ заявив про початок повернення військових із навчань до місць постійної дислокації. Крім того, сьогодні Росія оголосила про відведення частини військ з окупованого Криму.

Зазначимо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що після заяв про відведення російських військ від кордону з Україною ознак деескалації поки що немає.

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Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України