Зеленський: у нас буде посада віце-прем'єра з ОПК

В Україні створять посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК). Відповідне доручення минулого тижня дав президент України Володимир Зеленський.

Про це Зеленський заявив під час візиту на Хмельниччину, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я дав доручення минулого тижня. Зараз підбираються кадри. Наступного тижня у нас на базі РНБО буде комісія, я теж буду входити в цю комісію. Прийдуть люди, вже зі стратегією. У нас буде не просто міністр оборонно-промислової політики, у нас буде віце-прем'єр з ОПК і по промисловості, так як він повинен мати не тільки свою вертикаль як міністр, а координувати кілька підприємств. Тому ми розуміємо, що це велика проблема, ми її зрозуміли, на жаль, через деякий час. Багато було проблем... все разом: і війна, і коронавірус ... але це питання вирішимо", - повідомив Зеленський.

Крім того, Зеленський зазначив, що він вже зустрічався з одним з кандидатів на цю посаду Віталієм Немилостивим (нардеп VII скликання Ради, пройшов до парламенту від "Батьківщини").

Нагадаємо, 28 травня секретар РНБО України Олексій Данилов представив концепцію реформи оборонно-промислового комплексу, на першому етапі якого планується створення профільного міністерства та посади віце-прем'єра з питань ОПК.

Також РБК-Україна писало, що в липні 2019 року в РНБО анонсували створення центру щодо реформування ОПК.