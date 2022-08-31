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Зеленський нагадав окупантам, чий Крим

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Українська розвідка вдячна за надану інформацію з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що на основі цієї інформації "відпрацьовують по максимуму".

"Озвучувати деталі не буду. Одне тільки скажу - хочу подякувати від імені розвідки всім нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, особливо в Криму. Нехай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться, тимчасово знаходяться". - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, під час якої військові доповідали йому про ситуацію на фронті.

Раніше Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові і передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

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Володимир ЗеленськийКрим