Зеленський має намір змінити декількох міністрів, - джерела

У команді переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського обговорюють питання заміни шести міністрів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Всі на вихід: чи відправить Зеленський депутатів на дострокові вибори".

Відзначимо, в оточенні Зеленського вкрай неохоче коментують тему можливого розпуску Ради. Співрозмовник РБК-Україна в його штабі зазначив, що вони намагаються уникнути ситуації, при якій країна до осені залишиться без парламенту. Зокрема, штабісти побоюються, оголошення дострокових виборів можуть заблокувати в суді вже після розпуску парламенту.

У той же час співрозмовники, знайомі з ходом обговорення цього питання в оточенні Ігоря Коломойського, кажуть, що розпуск Ради може бути "батогом" для депутатів.

"Через цю історію депутатів можна спробувати мотивувати до прийняття кадрових рішень в інтересах Зеленського. Обговорюється питання заміни шести міністрів", - говорить джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував звільнення генпрокурора Юрія Луценка.

Крім того, він натякнув на перестановки в Генштабі, проте відмовився називати конкретні прізвища як мінімум до інавгурації.