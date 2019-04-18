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Зеленський має намір продовжити спілкуватися з народом через соцмережі

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 09:18
Зеленський має намір продовжити спілкуватися з народом через соцмережі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також Зеленський заявив, що буде продовжувати такий же стиль комунікації, як у передвиборчій кампанії

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський буде продовжити спілкуватися з людьми через соціальні мережі. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання журналіста: "Як ви технічно збираєтеся комунікувати з людьми, щоб їх почути? Через соцмережі?", Зеленський відповів ствердно.

"Ви ж розумієте - ми обрали напрям в Європу, однозначно, ми хочемо бути не совком, ми хочемо бути європейською державою, так, так, так. НАТО – клас, безпека, рівень армії, все зрозуміло. Але я хочу об'єднати країну. Я буду кожен день записувати відео до східних регіонів України і говорити їм: дивіться, НАТО – не тварина, не проковтне вас. Дивіться, що це. Нехай люди думають, нехай почнуть читати про це, нехай почнуть вивчати", - сказав він.

Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах він буде продовжувати такий же стиль комунікації з людьми, як у передвиборчій кампанії.

"Я б дуже хотів. Мало того, я вам скажу, що в наших планах, я дуже хочу, щоб це збулося, - електронна країна. Ми спочатку від цієї ідеї, чесно кажучи, і вирішили йти в політику, і вирішили перші кроки комунікувати саме так, як ми комунікуємо з суспільством. Тому що я вважаю, що так комунікувати повинні всі топові менеджери країни. Люди повинні в будь-який момент в телефоні поставити запитання чиновнику", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський найняв американську лобістську фірму Signal Group Consulting (Вашингтон) для поліпшення свого міжнародного іміджу і організації зустрічей з чиновниками в США.

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