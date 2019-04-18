Зеленский намерен продолжить общаться с народом через соцсети

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также Зеленский заявил, что будет продолжать такой же стиль коммуникации, как в предвыборной кампании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет продолжить общаться с людьми через социальные сети. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналиста: "Как вы технически собираетесь коммуницировать с людьми, чтобы их услышать? Через соцсети?", Зеленский ответил утвердительно.

"Вы же понимаете - мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО – класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО - не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", - сказал он.

Зеленский заявил, что в случае победы на выборах он будет продолжать такой же стиль коммуникации с людьми, как в предвыборной кампании.

"Я бы очень хотел. Мало того, я вам скажу, что в наших планах, я очень хочу, чтобы это сбылось, - электронная страна. Мы изначально от этой идеи, честно говоря, и решили идти в политику, и решили первые шаги коммуницировать именно так, как мы коммуницируем с обществом. Потому что я считаю, что так коммуницировать должны все топовые менеджеры страны. Люди должны в любой момент в телефоне задать вопрос чиновнику", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский нанял американскую лоббистскую фирму Signal Group Consulting (Вашингтон) для улучшения своего международного имиджа и организации встреч с чиновниками в США.