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Зеленський найняв лобістів із США для покращення міжнародного іміджу, - "Радіо Свобода"

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 03:27
Зеленський найняв лобістів із США для покращення міжнародного іміджу, - "Радіо Свобода"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Штаб кандидата також розраховує на організацію зустрічей із представниками адміністрації Трампа

Володимир Зеленський, кандидат у президенти на виборах 2019 найняв американську лобістську фірму Signal Group Consulting (Вашингтон) длля покращення свого міжнародного іміджу та організації зустрічей з чиновниками в США. Про це розповів представник компанії Джон Проктер, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними видання, Зеленський та партія "Слуга народу", яка висунула його кандидатом у президенти, заплатили Signal Group Consulting 60 тисяч доларів.

Зазначається, що, оскільки Signal Group, відповідно до американського законодавства, має розкривати інформацію про співпрацю з іноземцями, вона повідомила, що її найняв Маркус Коен від імені Володимира Зеленського, щоб "покращити імідж" Зеленського та його партії.

Представник компанії розповів, що вона минулого тижня почала з Зеленським короткотермінову співпрацю, яка передбачає зокрема сприяння зустрічам членів команди кандидата в президенти з конгресменами та представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

За даними джерел у передвиборчому штабі кандидата, компанія Signal Group вже організовувала зустрічі для голови штабу та лідера партії "Слуга народу" Івана Баканова та економічного радника Олега Дубини.

Нагадаємо, згідно з журналістським розслідуванням, неофіційний представник штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та юрист олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрічався у Конституційному суді із його головою Станіславом Шевчуком, що може стосуватися закону про люстрацію.

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