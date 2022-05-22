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Польський Жешув першим отримав звання міста-рятівника, - Зеленський

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Київ, Неділя 22 травня 2022 16:08
Польський Жешув першим отримав звання міста-рятівника, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (rbc.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання міста-рятівника польському Жешуву. Відповідний наказ він підписав перед візитом президента Польщі Анджея Дуди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову голови української держави в Раді, яку в Facebook опублікував заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

"​Я запровадив спеціальне почесне звання - місто-рятівник - для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам. Від імені всього Українського народу я висловлю вдячність Жешову - першому місту-рятівнику", - заявив Зеленський під час своєї промови.

Варто зазначити, що Жешув знаходиться за 100 кілометрів від кордону з Україною. Саме це місто першим прийняло основний потік українських біженців.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді. У своїй промові голова польської держави пообіцяв зробити все можливе, аби Україна стала членом Євросоюзу.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна має намір надати особливий правовий статус польським громадянам. Він упросить легальне перебування і роботу в нашій країні.

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