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Зеленський нагородив військових за мужність у захисті України

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 19:54
Зеленський нагородив військових за мужність у захисті України Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами і медалями ряд українських військових, в тому числі і посмертно. Нагороди вручено за мужність в ході захисту державного суверенітету і територіальної цілісності країни.

Указ №59/2021 розміщено на сайті Офісу президента.

Орденом "За мужність" III ступеня нагороджені посмертно старші матроси Кравченко Василь Сергійович і Струк Ілля Миколайович.

Медаль "За військову службу Україні" отримав капітан Свинарчук Олександр Олегович.

Медалями "Захисника вітчизни" нагороджені матрос Бучковський Артем Валерійович і старший матрос Ромашка Владислав Олександрович.

У січні повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський видав перший нагородний пістолет. Нагороду отримав український генерал.

Також у грудні 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Національної гвардії старшого сержанта Віталія Марківа орденом "За мужність" III ступеня.

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