Зеленский наградил воинов СБУ за "Паутину": сколько самолетов РФ полностью уничтожены

Украинским защитникам в ходе операции "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет. При этом половину из них враг уже никогда не восстановит.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

Президент подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы остановить Россию, их авиацию, бомбардировки и потенциал.

По его словам, сегодня он закрытым указом наградил воинов СБУ, которые провели операцию "Паутина", в рамках которой был поражен 41 самолет.

"Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если восстановится. Действительно, справедливая военная цель", - отметил Зеленский.