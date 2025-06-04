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Зеленский наградил воинов СБУ за "Паутину": сколько самолетов РФ полностью уничтожены

Среда 04 июня 2025 15:53
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Зеленский наградил воинов СБУ за "Паутину": сколько самолетов РФ полностью уничтожены Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам в ходе операции "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет. При этом половину из них враг уже никогда не восстановит.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

Президент подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы остановить Россию, их авиацию, бомбардировки и потенциал.

По его словам, сегодня он закрытым указом наградил воинов СБУ, которые провели операцию "Паутина", в рамках которой был поражен 41 самолет.

"Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если восстановится. Действительно, справедливая военная цель", - отметил Зеленский.

Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня воины СБУ провели операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков, которые враг использует для ударов по украинской территории.

Аэродромы в разных частях России атаковали дроны. Их запускали прямо с территории РФ - беспилотники спрятали в мобильных деревянных домиках, которые перевозили фуры.

СБУ отмечала, что в ходе операции удалось поразить треть стратегической авиации российских оккупантов.

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