Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом, которого еще ни у кого нет

Как сообщает РБК-Украина , о награде заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Украинской Государственности и крещения Руси.

Новая награда и первая лауреатка

Орден Европы - новое отличие в Украине. Ею награждают граждан Украины и иностранцев за поддержку европейской интеграции государства, укрепление международного сотрудничества и вклад в защиту независимости и безопасности.

Указ о введении награды Зеленский подписал после того, как накануне соответствующий законопроект был поддержан Верховной Радой.

Глава Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен стала первым человеком, отмеченным этим орденом.

"Это награда, которую никто не сможет отменить и лишить, потому что слово Украины - твердое", - сказал Зеленский, вручая знак отличия, очевидно комментируя то, что президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у него Орден Белого Орла в прошлом месяце.

Лишение Зеленского Ордена Белого Орла

Напомним, 19 июня польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого Орла.